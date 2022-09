L’edizione 2022 del Premio Risonanze si svolgerà dal 21 al 23 ottobre tra Foligno e Cannara

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 settembre 2022) I 17 partner nazionali che compongono– network per la tutela del teatro under 30 hanno selezionato 10 compagnie che concorreranno alCantiere, destinato a spettacoli in fase di creazione, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere il processo produttivo dall’idea progettuale al debutto. Le compagnie selezionate sono Nardinocchi/Matcovich, Gruppo RMN, Contrasto Teatro, D’Aria Fresco, Giulia Trippetta, Hombre Collettivo, Mahkloufi/Capparella, Perso Piuma, Pergallini/Pitarresi, Rosati/Di Rocco.delsidal 21 al 23in Umbria, tra. Tutti gli artisti selezionati prenderanno parte a uno speech in presenza, durante il ...