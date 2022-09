L'eccellenza delle imprese calzaturiere cinesi al Micam-Milano, presentate dalla Camera di Commercio Cinese, che lancia il progetto digitale Futuro Artigiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 14 settembre 2022 - Il mondo della calzatura potrà contare su una nuova piattaforma digitale che sarà presentata alla prossima edizione del Micam, dal 18 al 20 settembre: si chiama "Futuro Artigiano" e aiuta le imprese a sperimentare le nuove tecnologie, dalla progettazione di una scarpa al prodotto finito. L'intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il circuito completo che va dall'ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce. Un progetto ambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i punti di forza stanno nella capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) -, 14 settembre 2022 - Il mondo della calzatura potrà contare su una nuova piattaformache sarà presentata alla prossima edizione del, dal 18 al 20 settembre: si chiama "" e aiuta lea sperimentare le nuove tecnologie,progettazione di una scarpa al prodotto finito. L'intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il circuito completo che va dall'ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce. Unambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i punti di forza stanno nella capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte del ...

