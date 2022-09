Le Nazioni Unite lanciano l'allarme: nell'anno del clima impazzito, le emissioni di gas serra continuano a crescere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stati Uniti, India ed Europa, Italia compresa, sono tra i maggiori responsabili della continua crescita delle emissioni di gas serra. Nonostante i proclami, nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022 le emissioni hanno superato i livelli pre-pandemia.... Leggi su dday (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stati Uniti, India ed Europa, Italia compresa, sono tra i maggiori responsabili della continua crescita delledi gas. Nonostante i proclami, nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022 lesuperato i livelli pre-pandemia....

Agenzia_Ansa : Sei rifugiati siriani, fra cui due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, sono morti su un barcone… - GiovaQuez : Il viceambasciatore ucraino presso le Nazioni Unite, Khrystyna Hayovyshyn, ha detto al Consiglio di sicurezza Onu c… - cento75 : In tutto questo, come sempre, la politica italiana è non pervenuta. Il clima, anche solo per la siccità che ha colp… - Digital_Day : La nuova edizione del rapporto United in Science della WMO lancia un nuovo grido di allarme: non si sta facendo abb… - SoyRosmy1 : RT @AlexaMargaRevo: #14settembre L'Associazione Americani di giuristi e l'International Association of Democratic Lawyers hanno consegnato… -