“Le donne ascoltino il battito cardiaco del feto” | l’ennesima stretta ungherese

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua la subordinazione dei diritti dellein Ungheria, il paese dove Viktor Orban sta attuando una progressiva politica reazionaria volta a cancellare diritti storici della popolazione femminile, che verrà obbligata, in caso di interruzione di gravidanza, ad ascoltare il “del”. La norma è stata recentemente riportata dalla Gazzetta Ufficiale magiara e rende obbligatorio ai medici presentare la prova delle “funzioni vitali” delalleche ricorrono all’Interruzione Volontaria di Gravidanza. Intanto, esulta il partito di estrema destra Mi Hazank (in, “la Nostra Terra”). Amnesty International si dice “preoccupata” per la svolta anti-libertaria del Paese di Orban. In Ungheria l’aborto fino al dodicesimo mese di gravidanza è ...

