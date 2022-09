Le Donatella | morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi | Sei stato il nostro esempio

BITCHYFit : Le Donatella, lutto per Giulia e Silvia: è morto il padre - Enterta72893234 : Le Donatella, è morto il padre: il doloroso annuncio social di Silvia e Giulia Provvedi - Enterta72893234 : Le Donatella, è morto il padre: il doloroso annuncio social di Silvia e Giulia Provvedi -

Le due ragazze hanno dato la notizia con un post su Instagram. Molti i messaggi di cordoglio da amici e ...Il papà delleè venuto a mancare in queste ore e l'annuncio è stato fatto proprio in mattinata. Al momento non si conoscono i motivi della scomparsa del padre delleche magari ...Le Donatella lutto padre scomparso, Giulia e Silvia provvedi hanno annunciato la loro perdita con un toccante post condiviso su ...Le due ragazze hanno dato la notizia con un post su Instagram. Molti i messaggi di cordoglio da amici e colleghi ...