Le Donatella, morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi: l’addio su Instagram (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lutto per Le Donatella; è morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi. Le sorelle gemelle sfogano il loro dolore lasciandosi andare con un post su Instagram, accolte dal un abbraccio virtuale dei numerosi follower e volti noti dello spettacolo fra cui Laura Chiatti, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella e l’ex fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini. L’immagine postata da Silvia e Giulia è un cuore rosso su uno sfondo nero con in allegato una didascalia che fa trasparire il dolore del duo musicale dovuto alla loro perdita. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. Le Donatella, addio al padre di Silvia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lutto per Le; èildi. Le sorelle gemelle sfogano il loro dolore lasciandosi andare con un post su, accolte dal un abbraccio virtuale dei numerosi follower e volti noti dello spettacolo fra cui Laura Chiatti, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella e l’ex fidanzato di, Pierluigi Gollini. L’immagine postata daè un cuore rosso su uno sfondo nero con in allegato una didascalia che fa trasparire il dolore del duo musicale dovuto alla loro perdita. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. Le, addio aldie ...

