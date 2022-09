Le Donatella, morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi: “Saremo forti come ci hai insegnato. Ti ameremo per sempre” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lutto per ‘Le Donatella’. Le gemelle, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato su Instagram la scomparsa del papà. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che Saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre”, hanno scritto Giulia e Silvia Provvedi, pubblicando sul loro profilo una foto a sfondo nero con un cuore rosso in rilievo. Subito, il post è stato invaso dai commenti dei followers e di molti volti noti, che hanno dimostrato vicinanza e affetto: tra questi Laura Pausini, Laura Chiatti, Mietta, Carolina Benvenga e anche Pierluigi Gollini, ex compagno di Giulia. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lutto per ‘Le’. Le gemelle, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato su Instagram la scomparsa del papà. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo checi haitu. Papà tiper”, hanno scritto, pubblicando sul loro profilo una foto a sfondo nero con un cuore rosso in rilievo. Subito, il post è stato invaso dai commenti dei followers e di molti volti noti, che hanno dimostrato vicinanza e affetto: tra questi Laura Pausini, Laura Chiatti, Mietta, Carolina Benvenga e anche Pierluigi Gollini, ex compagno di. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

