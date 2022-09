Le Donatella | morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi | il commovente addio su Instagram

bolli_donatella : @smalltalkish @fenice_risorta Ma il fascismo non è morto 79 anni fa? Segnalo che ha sempre votato a sinistra. - bolli_donatella : @ffffjd Il fascismo è morto e sepolto da 79 anni. Insegnate la verità. - Sbritzz1 : @bolli_donatella @PBerizzi Non dirglielo che ci campa con il fascismo, se gli dici che è morto gli tocca trovarsi un lavoro - bolli_donatella : @PBerizzi Oggi 8 settembre 2022 segnalo che il fascismo è morto da 79 anni. - bolli_donatella : RT @confundustria: #Verona Si chiamava Nicolò aveva 21 ANNI e faceva l'operaio. Venerdì dopo aver inalato i vapori, ha perso i sensi finend… -

la Repubblica

... storico esponente di Ascom Confcommercio (e attuale presidente della Fnaarc),domenica ... Peatini viveva a Canizzano in via Giovanna d'Arco: lascia la moglie, le figlie Gaia e Isabella, ...... alle 10, nel tempo di San Nicolò a Treviso, i funerali di Antonello Peatini,domenica scorsa ... Antonello Peatini lascia la moglie, le adorate figlie Isabella e Gaia, la mamma Artemide, ... Suicidi in carcere, le compagne di Donatella Hodo aprono gruppo su Facebook: "Abbiamo esigenze diverse dagli uomini. Non devono privarci anche della speranza" Micaela Tosato, ex detenuta, ha lanciato 'Sbarre di zucchero' raccogliendo testimonianze e adesioni per denunciare le condizioni umilianti degli ...TRENTO-TREVISO - Tradito da un infarto mentre era in escursione tra le “sue” montagne, quelle che conosceva a menadito e che frequentava da una vita. È morto così ...