Lazio, Sarri spiazza tutti: la decisione a sorpresa in vista dell'Europa League (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sorpreso dal rendimento del giocatore della Lazio, Maurizio Sarri potrebbe dargli ancora fiducia, anche in Europa League. Dopo la vittoria per 4-2 sul Feyenoord alla prima giornata della fase a gironi di Europa League, Maurizio Sarri potrebbe optare per Ivan Provedel da titolare in occasione della sfida contro il Midtjylland, in trasferta. Come riferisce il 'Corriere dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

