Lazio, Romero al doppio bivio: Europa e contratto (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Esaltato, dimenticato. Europa e contratto, Luka Romero è ad un primo bivio in questa stagione. Sarri non l'ha mai utilizzato, è l'unico degli attaccanti ad essere rimasto in panchina. Felipe, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA - Esaltato, dimenticato., Lukaè ad un primoin questa stagione. Sarri non l'ha mai utilizzato, è l'unico degli attaccanti ad essere rimasto in panchina. Felipe, ...

Romero, al di là dell'età, scalpita per giocare, per ritagliarsi un po' di spazio tra i grandi. La Lazio gli ha riconosciuto uno stipendio da 400 mila euro a stagione prevedendo per lui uno scenario ... Esordisce in prima squadra a 13 anni e stabilisce un nuovo record in Gran Bretagna In Europa, restando solo ai cinque maggiori campionati e senza scendere nelle serie inferiori, l'esordiente più giovane è stato il centrocampista della Lazio, Luka Romero, che ha giocato la sua prima ...