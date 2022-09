Lavoro: Orlando, ok a 1 miliardo per Fondo nuove competenze (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che stanzia un miliardo per il Fondo nuove competenze, il programma per la formazione dei lavoratori che "è stato riformato e orientato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ministro del, Andrea, ha firmato il decreto che stanzia unper il, il programma per la formazione dei lavoratori che "è stato riformato e orientato ...

MinLavoro : #FondoNuoveCompetenze, @AndreaOrlandosp firma decreto: un miliardo di euro per il programma, riformato orientandolo… - raffaellapaita : Caro Orlando, le tue profezie non sono credibili. Ti ricordi quando avevi promesso di non andare al governo con Dra… - ItaliaViva : Orlando quando parla di dati sul lavoro ha la stessa credibilità di quando parla di fumetti. Disse che non sarebbe… - AngeloFrezzotti : RT @senzasinistra: Dice #Orlando Min Lavoro che la gente non capisce che il Pd non e’più il partito del #JobsAct…Se negli anni in cui siete… - 950Alpa : RT @senzasinistra: Dice #Orlando Min Lavoro che la gente non capisce che il Pd non e’più il partito del #JobsAct…Se negli anni in cui siete… -