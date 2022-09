Lavorava come dipendente ma aveva la partita Iva: l’ex ministra Bellanova e il Pd di Lecce condannati a risarcire addetto stampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lavorava come dipendente ma aveva la partita Iva: Teresa Bellanova e il Pd di Lecce condannati a risarcire l’ex addetto stampa Per tre anni ha lavorato come addetto stampa dell’allora deputata del Pd ed ex sindacalista Teresa Bellanova. Maurizio Pascali, all’epoca studente universitario, era però tenuto come co.co.co e a partita iva per 1.200 euro lordi al mese (600 netti), nonostante fosse di fatto un dipendente del partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Una scelta costata cara al Partito democratico di Lecce, condannato a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022)malaIva: Teresae il Pd diPer tre anni ha lavoratodell’allora deputata del Pd ed ex sindacalista Teresa. Maurizio Pascali, all’epoca studente universitario, era però tenutoco.co.co e aiva per 1.200 euro lordi al mese (600 netti), nonostante fosse di fatto undel partito, con un “rapporto di lavoro subordinato”. Una scelta costata cara al Partito democratico di, condannato a ...

