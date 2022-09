Laura Pausini travolta dalle polemiche: “Non la canto” | Il gesto nella TV spagnola è imperdonabile (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il gesto della cantante ha fatto discutere, ma non sarebbe la prima volta che finisce in mezzo la polemica. E l’ultima volta è successo per il motivo opposto… Un’ondata di polemiche si sta abbattendo su Laura Pausini. (Getty)Ospite della TV spagnola, la cantante nostrana ha avuto un exploit decisamente imbarazzante, che ha fatto scatenare le critiche non solo da parte degli utenti italiani, ma anche da parte dei politici spagnoli. E l’affronto riguarda proprio, per altro, un pezzo della storia politica italiana. Laura Pausini travolta dalle polemiche: il gesto in tv è imperdonabile Ospite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero, la Pausini ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildella cantante ha fatto discutere, ma non sarebbe la prima volta che finisce in mezzo la polemica. E l’ultima volta è successo per il motivo opposto… Un’ondata disi sta abbattendo su. (Getty)Ospite della TV, la cantante nostrana ha avuto un exploit decisamente imbarazzante, che ha fatto scatenare le critiche non solo da parte degli utenti italiani, ma anche da parte dei politici spagnoli. E l’affronto riguarda proprio, per altro, un pezzo della storia politica italiana.: ilin tv èOspite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero, laha ...

SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - NicolaPorro : ?? Bufera su Laura #Pausini. Si rifiuta di cantare '#BellaCiao'. E scoppia il (folle) caos (VIDEO) ?? - Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - alex50va : Quindi sceglie destra ! Laura Pausini e il caso 'Bella ciao', la risposta della cantante: 'Non canto canzoni né d… - anninaa00 : RT @BADU____: +++ ULTIMA ORA +++ Per chiudere ogni polemica Laura Pausini accetta di cantare la sigla del cartone PeppaPig. #Pausini #Pepp… -