Laura Pausini non canta Bella Ciao e risponde alle accuse: cosa ha detto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laura Pausini è stata ospite nel quiz El Hormiguero dove è stata presentata la nuova edizione de La Voz, la variante spagnola di The Voice. La Pausini sarà l'unica giudice italiana ed è affiancata nel talent show da Luis Fonsi, Pablo López e Antonio Orozco. La richiesta di cantare Bella Ciao Alla cantante italiana le è stato chiesto di intonare, durante il karaoke, il ritornello di Bella Ciao. Una richiesta che la Pausini non ha accettato sottolineando che si tratta di "un brano molto politico". La Pausini avrebbe rimarcato: "Non voglio cantare canzoni politiche". Un ulteriore chiarimento senza pensare a quelle che sarebbero state le conseguenze. Leggi anche: Concerto Muse a Roma e a ...

