Laura Pausini non canta “Bella Ciao” alla Tv spagnola: “canzone politica” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Se Laura Pausini non è la leader di alcun partito, e difficilmente ci sia in Italia qualcuno che vota “perché me l’ha detto quella che cantava ‘La Solitudine’“, è certo che il caso sollevato sul programma “El Hormiguero” su “Bella Ciao” sia il sintomo di come il discorso politico contemporaneo riesca a violentare la realtà – o la sua percezione – con un revisionismo nauseante. Sarebbe “troppo politica” la canzone che celebra l’esperienza resistenziale italiana – quella che ha portato alla fondazione della Repubblica, alla stesura della Costituzione -, e per questo la nota cantante si sarebbe rifiutata di intonarla. “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Che il fascismo sia una vergogna assoluta mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Senon è la leader di alcun partito, e difficilmente ci sia in Italia qualcuno che vota “perché me l’ha detto quella cheva ‘La Solitudine’“, è certo che il caso sollevato sul programma “El Hormiguero” su “” sia il sintomo di come il discorso politico contemporaneo riesca a violentare la realtà – o la sua percezione – con un revisionismo nauseante. Sarebbe “troppo” lache celebra l’esperienza resistenziale italiana – quella che ha portatofondazione della Repubblica,stesura della Costituzione -, e per questo la notante si sarebbe rifiutata di intonarla. “Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Che il fascismo sia una vergogna assoluta mi ...

SkyTG24 : Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella ciao alla tv spagnola: no a canzoni politiche - NicolaPorro : ?? Bufera su Laura #Pausini. Si rifiuta di cantare '#BellaCiao'. E scoppia il (folle) caos (VIDEO) ?? - Agenzia_Ansa : Laura Pausini non intona Bella Ciao alla tv spagnola, polemiche. 'Non voglio cantare canzoni politiche' #ANSA - ChiaraGabibba : Glielo dite voi a Laura Pausini che non cantando Bella Ciao si è automaticamente schierata e una parte politica la… - GennaroMaria498 : RT @ImolaOggi: Se non canti quello che dicono loro, i finti antifascisti ti insultano. E' accaduto a Laura Pausini -