L'attaccante del Milan infortunato Ibrahimovic giura di tornare: ´Non mi ritirerò´ (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sito inglese: Il veterano del Milan Zlatan Ibrahimovic ha promesso che tornerà e ha chiarito che non ha intenzione di ritirarsi. L'attaccante, che a ottobre compie 41 anni, è stato operato all'ACL a maggio, ma a luglio ha firmato un prolungamento del contratto di un anno con i rossoneri. Data l'età dell'ex nazionale svedese e la gravità dell'infortunio, si è parlato che non tornerà, ma Ibrahimovic ha insistito sul fatto che lo farà con un periodo di gennaio sulle carte. "Tornerò presto", ha detto Zlatan a La Gazzetta dello Sport. "Non mi ritirerò, tornerò e non mi arrenderò". Ibrahimovic ha aiutato il Milan a conquistare il titolo di Serie A della scorsa stagione, segnando otto gol in campionato con due assist in 23 presenze, di cui 11 da titolare.

