Latina. Falsi certificati per l’esenzione dal vaccino anti-Covid: indagati medico e avvocato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Latina – I carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione a “un’ordinanza di applicazione di due misure cautelari, una agli arresti domiciliari, una interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per la durata di un anno, emesse dal gip del tribunale di Velletri rispettivamente nei confronti di un’avvocatessa del Foro di Latina e di un medico di medicina generale in convenzione con l’Asl Roma 6 distretto di Ardea-Pomezia, in quanto indagati in concorso per Falsità ideologica in atti pubblici”. E’ quanto si legge ina una nota del Nas di Latina. Le indagini, coordinate dalla procura di Velletri, sono state avviate a marzo 2022 dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità pontino nell’ambito di attività di informativa ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022)– I carabinieri del Nas dihanno dato esecuzione a “un’ordinanza di applicazione di due misure cautelari, una agli arresti domiciliari, una interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per la durata di un anno, emesse dal gip del tribunale di Velletri rispettivamente nei confronti di un’avvocatessa del Foro die di undi medicina generale in convenzione con l’Asl Roma 6 distretto di Ardea-Pomezia, in quantoin concorso pertà ideologica in atti pubblici”. E’ quanto si legge ina una nota del Nas di. Le indagini, coordinate dalla procura di Velletri, sono state avviate a marzo 2022 dai militari del Nucleosofisticazioni e sanità pontino nell’ambito di attività di informativa ...

