L'anima del guerriero Merih Demiral: vero leader della difesa dell'Atalanta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un giocatore tanto grintoso quanto fondamentale per l'Atalanta. Serve sempre avere in rosa un difensore come Demiral L'anima del guerriero, una grinta da vendere e la capacità di essere anche trascinatore. Demiral è ormai diventato parte integrante della squadra, dimostrando attaccamento e carattere da vero leader della difesa: reparto che oggi è il migliore di tutta la Serie A. Attualmente Merih rappresenta alla perfezione quello spirito atalantino tanto combattente quanto carismatico, a tal punto da entusiasmare tutto il pubblico ad ogni singolo intervento fatto sull'avversario: pur di rubare quella palla è disposto a tutto (non c'è ferita che tenga). Goal, quello con la Cremonese, che dimostra ancora una volta ...

