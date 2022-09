Land Rover Defender festeggia i suoi 75 anni con un’edizione speciale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel 1948 la Serie I dellafu presentata al salone dell’automobile di Amsterdam. Il marchio britco ora celebra l’versario con la75th Limited Edition. Disponibile nelle versioni 90 e 110, la75th Limited Edition vanta un esclusivo tema di design esterno con dettagli unici, rifinito nell’iconica tinta Grasmere Green con cerchi e finiture interne abbinati. Esteriormente, viene introdotta per la prima volta nella gamma di Nuova, la tinta Grasmere Green – una tonalità riservata esclusivamente alla 75th Limited Edition – con cerchi in lega da 20 pollici sempre in Grasmere Green e borchie centrali abbinate. Completano i miglioramenti esterni, un’esclusiva grafica 75 Years, paraurti Ceres Silver e Privacy Glass. ...