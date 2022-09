L' abbraccio di Londra alla Regina | un braccialetto giallo per accedere alla Westminster Hall

telodogratis : L’abbraccio di Londra alla Regina, feretro a Buckingham Palace - transnazionale : L'abbraccio di Londra alla Regina, feretro a Buckingham Palace #spaziotransnazionale informa - Ale53134087 : RT @Agenzia_Ansa: L'abbraccio di Londra alla Regina, oggi il feretro a Westminster. Previste fino a 30 ore di coda per l'omaggio a Elisabet… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'abbraccio di Londra alla Regina, oggi il feretro a Westminster. Previste fino a 30 ore di coda per… - Agenzia_Ansa : L'abbraccio di Londra alla Regina, oggi il feretro a Westminster. Previste fino a 30 ore di coda per l'omaggio a El… -

Nel tragitto fra la Scozia e, invece, il feretro è stato accompagnato dalla sola principessa Anna, 72enne secondogenita di Sua Maestà, la quale ieri sera ha diffuso un toccante messaggio in ...Il corteo, guidato da Re Carlo III e i suoi fratelli, partirà alle 14:22 locali da Buckingham Palace. Folla accampata in strada sotto la pioggia già nella notte. Voli sospesi sulla ...Resta a Buckingham Palace, stamattina, il feretro della regina Elisabetta, vegliato da figli e nipoti dopo l'arrivo ieri sera a Londra da Edimburgo. Alle 15 locali, le 16 in Italia, è prevista la ...Il corteo, guidato da Re Carlo III e i suoi fratelli, partirà alle 14:22 locali da Buckingham Palace. Folla accampata in strada sotto la pioggia già nella notte. Voli sospesi sulla Capitale ...