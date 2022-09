La vera storia dell’indagine per molestie contro gli alpini archiviata dalla Procura (Di mercoledì 14 settembre 2022) La storia dei racconti di molte donne presenti a Rimini in occasione dell’ultima adunata degli alpini (era il mese di maggio) ha occupato per giorni molte pagine dei giornali e ha aperto un nuovo-vecchio dibattito nell’opinione pubblica. Molte denunce sono arrivate solamente tramite social, senza riflessi sulle aule della Procura. Ma ce n’è una, depositata presso le forze dell’ordine, che nei giorni scorsi è stata archiviata dalla Procura. Secondo Il Giornale, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, si tratta di una vittoria per l’Associazione che riunisce il Corpo militare. Ma le motivazioni su quanto deciso dalla Procura della città romagnola sulle presunte molestie commesse da alcuni alpini sono differenti ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladei racconti di molte donne presenti a Rimini in occasione dell’ultima adunata degli(era il mese di maggio) ha occupato per giorni molte pagine dei giornali e ha aperto un nuovo-vecchio dibattito nell’opinione pubblica. Molte denunce sono arrivate solamente tramite social, senza riflessi sulle aule della. Ma ce n’è una, depositata presso le forze dell’ordine, che nei giorni scorsi è stata. Secondo Il Giornale, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, si tratta di una vittoria per l’Associazione che riunisce il Corpo militare. Ma le motivazioni su quanto decisodella città romagnola sulle presuntecommesse da alcunisono differenti ...

