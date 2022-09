La Turris ribalta il Taranto e balza in terza posizione

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Laconcede il bis dopo il successo nel derby con la Juve Stabia superando in casa il. I corallini vincono in rimonta, cancellando l’iniziale vantaggio di Guida che aveva permesso ai pugliesi del neo tecnico Capuano di sbloccare il risultato. La mossa vincente, invece, la indovina Padalino che nella ripresa getta nella mischia Longo, dopo aver riequilibrato il match prima dell’intervallo con Frascatore, lesto nello sfruttare l’uscita a vuoto di Russo. Il giovane attaccante di Catania, in campo da appena nove minuti, si fa trovare pronto sulla respinta di Russo dopo il tentativo di Ercolano, imbeccato splendidamente da Maniero. E’ la rete che decide la partita e che permette alladi salire a quota sette, a sole due lunghezze dall’accoppiata Catanzaro–Crotone. Adesso ...

