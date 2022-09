La strategia di Galliani | il Monza ha già un piano B

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Raffaele Palladino è pronto a guidare ildopo l’esonero di Stroppa, ma il club in futuro potrebbe optare per un tecnico più esperto Dopo l’esonero di Stroppa, in molti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calcio News 24

L'abbraccio con. "C'è una grande amicizia e grande sportività, anche quando io ero all'... In tre vittorie avete lasciato palla agli avverarsi, è una"No, l'avversario è bravo. ...Berlusconi in quel momento non c'era escrisse una cifra, che era inferiore a quella che ... Oggi l'Italia è un Paese fortissimo nel tatticismo e debolissimo nella. Noi eravamo ... Milan, Gazidis: «Abbiamo deciso di acquistare giocatori giovani e farli crescere nel nostro club» Raffaele Palladino è pronto a guidare il Monza dopo l'esonero di Stroppa, ma il club in futuro potrebbe optare per un tecnico più esperto ...