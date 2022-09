La Sirenetta nera e il dibattito sui social: il trailer Disney riapre le polemiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Life&People.it Capelli rosso fuoco, occhi azzurri, pelle bianca come il latte. Sono questi i tratti con cui Ariel, l’indimenticabile Sirenetta della Disney, si è impressa indelebilmente nella mente di centinaia di bambine in tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che – quando la casa di produzione di Topolino ha svelato che a dare il volto alla protagonista del live action tratto dal cartone animato sarà la giovane cantante afroamericana Halle Bailey – si sia sollevato un polverone che fatica tuttora a sedarsi. Ma perché, si chiedono in molti, la Disney ha optato per una Sirenetta nera? La folta schiera degli appassionati si è divisa come il Mar Rosso, portando a fronteggiarsi entusiasti da una parte e iper pignoli dall’altra. Uno scontro che, proprio come un’onda, si è propagato sui ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 14 settembre 2022) Life&People.it Capelli rosso fuoco, occhi azzurri, pelle bianca come il latte. Sono questi i tratti con cui Ariel, l’indimenticabiledella, si è impressa indelebilmente nella mente di centinaia di bambine in tutto il mondo. Non sorprende, dunque, che – quando la casa di produzione di Topolino ha svelato che a dare il volto alla protagonista del live action tratto dal cartone animato sarà la giovane cantante afroamericana Halle Bailey – si sia sollevato un polverone che fatica tuttora a sedarsi. Ma perché, si chiedono in molti, laha optato per una? La folta schiera degli appassionati si è divisa come il Mar Rosso, portando a fronteggiarsi entusiasti da una parte e iper pignoli dall’altra. Uno scontro che, proprio come un’onda, si è propagato sui ...

rugiada71 : RT @rafcapuozzo: @Lelemarga1 sì vabbè dai, pure tu però con queste cose di poco conto, qui la politica è impegnata con Peppa Pig, la sirene… - PvTrebucchi : Tutti indignati per la sirenetta nera, e nessuno dice niente che in UK hanno messo un maschio a fare la regina! - Interismo8 : @attca @callmesarah_ @citrepiotta Se fosse una mia storia vorrei che fosse rappresentata come l'ho scritta io se ti… - rafcapuozzo : @Lelemarga1 sì vabbè dai, pure tu però con queste cose di poco conto, qui la politica è impegnata con Peppa Pig, la… - eschatonit : Qui non si tratta di razzismo ma di filologia. Ok, allora forse abbiamo un problema con la filologia. -