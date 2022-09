La Sirenetta, il trailer del Live Action Disney ha già 1 milione di dislike su YouTube (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il film della Sirenetta non è ancora uscito e ha già provocato contrasti. È stato pubblicato solo il trailer della pellicola che è un remake del classico d’animazione Disney e il video è stato riempito di dislike. Il trailer ha provocato un gran numero di dislike Ammonterebbero a oltre un milione e mezzo i dislike contro i 500mila like e poco più. Insomma la presentazione della rivisitazione del film di animazione non sembra sia piaciuto al pubblico che ha espresso il suo giudizio negativo apponendo un pollice verso sotto il trailer. Qual è il motivo Non si capisce come mai questa disapprovazione nei confronti della pellicola. Non ci sono commenti che chiariscano la causa effettiva di questa reazione da parte del pubblico. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il film dellanon è ancora uscito e ha già provocato contrasti. È stato pubblicato solo ildella pellicola che è un remake del classico d’animazionee il video è stato riempito di. Ilha provocato un gran numero diAmmonterebbero a oltre une mezzo icontro i 500mila like e poco più. Insomma la presentazione della rivisitazione del film di animazione non sembra sia piaciuto al pubblico che ha espresso il suo giudizio negativo apponendo un pollice verso sotto il. Qual è il motivo Non si capisce come mai questa disapprovazione nei confronti della pellicola. Non ci sono commenti che chiariscano la causa effettiva di questa reazione da parte del pubblico. Un ...

CorriereCitta : La Sirenetta, il trailer del Live Action Disney ha già 1 milione di dislike su YouTube - CdT_Online : Dopo il trailer del nuovo film Disney, il popolo del web si divide sulla scelta dell'attrice Halle Bailey - Su TikT… - artvvackerman : RT @chasingthestars: È normale piangere e singhiozzare per ogni video delle bimbe che vedono il trailer della Sirenetta e dicono “she’s bla… - annamariamoscar : Le reazioni dei bambini alla Sirenetta nera ci ricordano che il mondo sarebbe migliore visto con i loro occhi… - Huffle_the_puff : @More_Tempestose @Cate95S non erro,la sirenetta no si chiamava Ariel, ma era descritta come bianca. Ora secondo me… -