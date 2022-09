(Di mercoledì 14 settembre 2022) Per contrastare Giorgia, le sinistre hannotoPier Paolo. Lo si deduce da uno scritto apparso il 12 settembre scorso su “ Doppiozero”, a firma di Marco, docente universitario, saggista, collaboratore di “Repubblica”, della “ Stampa” e del “Manifesto”.si è chiesto cosa direbbedella situazione in cui ci troviamo, davanti a due schieramenti, uno di destra, guidato da Fratelli d’ Italia e uno diguidato dal Partito Democratico.: “Cosa penderebbedi un partito di Destra con la” A parte il livore con cui ha affrontato i vari argomenti, ha dimostrato di conoscere solo per sentito dire la storia della destra ...

SecolodItalia1 : La sinistra riesuma persino Pasolini per infangare la Meloni: risposta all’articolo di Belpoliti… -

Secolo d'Italia

Da mezzo secolo la, quando è in difficoltà,la salma di Mussolini e ce la sbatte in faccia. Chi ha buona memoria, non avrà dimenticato come venivano definiti i democristiani negli ...... silo spauracchio dell'egemonia americana che avrebbe ridotto l'Italia all'obbediente servilismo in chiave anti -. " Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in ... La previsione di Feltri: "Il fantasma del Duce usato contro la Meloni sarà un boomerang per la sinistra"