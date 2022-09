“La sinistra è il male assoluto”. Paragone manda al tappeto Letta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gianluigi Paragone è ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, programma televisivo di Rete4, per parlare di alcuni punti del programma di Italexit e chiarire la posizione del suo partito sull'Europa e sulla formazione del prossimo governo. Queste le sue parole nell'intervista del 13 settembre, a partire dalla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid: “Di commissioni d'inchiesta finite nel nulla ne abbiamo viste tante perché non c'erano i commissari giusti, se mettessimo lì gente come Vanni Frajese, Barbaro, Stramezzi e altri le cose cambiano. Accordo con il centrodestra per mettere queste persone lì? Non sarei disposto, è un'attività parlamentare, non c'è bisogno di un accordo politico-governativo”. “Esclude un accordo sia con il centrodestra sia con il centrosinistra?” la domanda di Giordano a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Gianluigiè ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro, programma televisivo di Rete4, per parlare di alcuni punti del programma di Italexit e chiarire la posizione del suo partito sull'Europa e sulla formazione del prossimo governo. Queste le sue parole nell'intervista del 13 settembre, a partire dalla richiesta di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid: “Di commissioni d'inchiesta finite nel nulla ne abbiamo viste tante perché non c'erano i commissari giusti, se mettessimo lì gente come Vanni Frajese, Barbaro, Stramezzi e altri le cose cambiano. Accordo con il centrodestra per mettere queste persone lì? Non sarei disposto, è un'attività parlamentare, non c'è bisogno di un accordo politico-governativo”. “Esclude un accordo sia con il centrodestra sia con il centro?” la dodi Giordano a ...

