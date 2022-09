La sfida di Texas e Arizona alle città santuario sull’immigrazione

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Sfortunatamente, il governatore delGreg Abbott è privo di vergogna e umanità”. Così un portavoce di Lori Lightfoot, sindaca di Chicago, mentre commentava l’azione del governatore del Lone Star State di inviare migranti a Chicago perggerire le spese del suo Stato causate dai nuovi arrivati. In realtà si trattava di un tentativo di

GioCo1950 : La sfida del Texas e dell’Arizona alle città santuario sull’immigrazione in Usa - ViPiu_it : La sfida del Texas e e dell’Arizona alle città santuario sull’immigrazione in Usa - greenpassnews : Donna del Texas accusata di aver minacciato di uccidere il giudice che ha consentito il Master speciale nel caso Tr… - guidoolimpio : -

VicenzaPiù

In diretta dall'Ibrox Stadium di Glasgow il Napoli di mister Spallettigli scozzesi guidati ... STUPID, LOVE - 1 PARTE 00:11 - TGCOM24 Iris 19:15 - CHIPS - IL TRUFFATORE 20:05 - WALKER......fa riferimento alla rivalità tra la squadra di football locale e quella (molto più forte) del... perché questaè quella che noi siano disposti ad accettare, quella che non siamo disposti a ... La sfida del Texas e dell’Arizona alle città santuario sull’immigrazione in Usa “Sfortunatamente, il governatore del Texas Greg Abbott è privo di vergogna e umanità”. Così un portavoce di Lori Lightfoot, sindaca di Chicago, mentre commentava l’azione del governatore del Lone Star ...È indietro nei sondaggi rispetto al governatore uscente Abbott, ma su quattro temi molto delicati potrebbe approfittare delle incertezze dell’avversario: ...