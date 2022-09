La risposta di Laura Pausini alle critiche per non aver cantato Bella ciao (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laura Pausini è stata attaccata per aver deciso di non cantare Bella ciao in un programma televisivo spagnolo, El Hormiguero. Laura Pausini ha spiegato le ragioni per cui ha deciso di non cantare la canzone Bella ciao. La cantante in un tweet di risposta a 20minutos, un quotidiano spagnolo che ha scritto un articolo sull’accaduto, ha scritto: «Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventate ciò che non sono». Laura Pausini ha voluto rispondere a quanti hanno interpretato il suo rifiuto come un gesto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)è stata attaccata perdeciso di non cantarein un programma televisivo spagnolo, El Hormiguero.ha spiegato le ragioni per cui ha deciso di non cantare la canzone. La cantante in un tweet dia 20minutos, un quotidiano spagnolo che ha scritto un articolo sull’accaduto, ha scritto: «Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventate ciò che non sono».ha voluto rispondere a quanti hanno interpretato il suo rifiuto come un gesto ...

