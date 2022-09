La Regina Elisabetta compie il suo primo miracolo | pronta per la santificazione

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La morte dellaha scosso i membri della Royal Family: alcuni di loro però hanno reagito in modo inaspettato a un vero! Sono passati diversi giorni dalla morte diII ma ancora adesso molti sudditi sono ancora increduli che la sovrana sia veramente deceduta. Foto da @queenelizabethii Infatti la maggior parte della popolazione è vissuta sotto il suo regno, avendo governato per gli ultimi 70 anni. É salita sul trono nel 1952, a seguito della morte del Padre, Re Giorgio V. Una figura, la sua diventata cruciale nei periodi più intensi e bui della storia britannica, riuscendo a risollevare gli animi dei sudditi e ad unificare ancora di più il popolo. Ammirata da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, la monarca sarà per sempre ricordata come una delle figure più importanti e ...