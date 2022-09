La Peugeot e-308 100% elettrica si vedrà sulle strade nel 2023 C’è anche la station wagon

Digital_Day : Motore da 115 kW con batteria da 54 kWh per un’autonomia di oltre 400 km. Peugeot introdurrà sul mercato europeo an… - Gazzetta_it : Peugeot e-308, cinque porte e station wagon anche elettriche dal 2023 - Ruote_in_Pista : Nel 2023 Peugeot introdurrà la variante BEV della 308 berlina e station - AUTOilmensile : #Peugeot 308 elettrica ?? - videomotorsIT : Peugeot 308: arrivano le versioni elettriche // -

Autonomia oltre i 400 km grazie alle batterie di nuova generazione e una nuova motorizzazione da 156 Cv Arriveranno nel 2023 le versioni 100% elettriche della nuova, che saranno disponibili sia per la 5 porte che per la station (la prima a zero emissioni di un costruttore europeo) e andranno a completare l'offerta elettrificata del fortunato modello, ...PHOTOGALLERY Galleria 4 immaginiTI PIACE QUEST'AUTO Entra o registrati per votare I VOTI DEGLI UTENTI 83 55 34 25 31 VOTO MEDIO 3,6 3.58772 228Il gruppo Stellantis lancia la sfida al segmento delle medie a zero emissioni con una inedita motorizzazione da 156 Cv e oltre 400 km di autonomia ...(Adnkronos) - Arriveranno nel 2023 le versioni 100% elettriche della nuova Peugeot 308, che saranno disponibili sia per la 5 porte che per la station (la prima a zero emissioni di un costruttore europ ...