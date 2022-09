La nuova edizione di X Factor “ribaltata” | le novità

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi Xsta per arrivare e si preannuncia molto interessante. Unagiuria con D’Argen D’Amico, Ambra Angiolini, Fedez e Rkom e unaconduzione con Francesca Michelin. Ieri, nel corso della conferenza stampa sono state spiegate alcunedi questadichiaratamente “”. Scopriamo quali sono. Leggi anche: Quando inizia X2022 X2022: “Bisogno collettivo di una grande apertura” Alla conferenza stampa del programma Sky è intervenuta anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, che ha raccontato com’è cambiato il talent show in streaming su Now quest’anno. Dopo gli ultimi anni di pandemia e lockdown l’esigenza generale e ...