La nostra rappresentazione della realtà limita ciò che possiamo conoscere

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 settembre 2022) In un articolo del 1960 il fisico teorico ungherese-americano Eugene Wigner si è chiesto perché le nostre teorie matematiche "funzionano così bene" nel catturare la naturafisica, in una sorta di risposta ideale all’affermazione fatta secoli prima da Galileo, quando affermò che “il grande libronatura è scritto in linguaggio matematico”. In entrambi i casi, si afferma con fiducia che il nostro universo sia matematizzabile, cioè conoscibile scientificamente, almeno da un punto di vista generale, con un livello di profondità arbitraria avendo sufficiente tempo e sufficienti mezzi cognitivi per esplorarlo. Recentemente, tuttavia, il matematico americano David Wolpert ha formulato in un suo nuovo scritto quella che credo sia la domanda che può più di ogni altra riassuma l’atteggiamento di umiltà ...