La mossa del governo danese per proteggere le famiglie dalle superbollette: aumenti congelati (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre il governo Draghi tentenna titubante incapace di trovare strategie e soluzioni adeguate per fronteggiare l'aumento delle bollette e contrastare la speculazione lanciata contro gli italiani, la Danimarca tenta di proteggere famiglie e imprese dalla speculazione energetica e dalle maxibollette con uno stratagemma. E sta valutando la possibilità di rimandare il pagamento nei mesi invernali di parte delle bollette del gas e dell'elettricità alla luce del rapido aumento della spesa delle famiglie. La premier danese Mette Frederiksen ha spiegato come l'esecutivo intenda limitare la spesa energetica basando le prossime bollette sui prezzi dell'autunno 2021. Le somme eccedenti dovute non saranno richieste quindi, fino a quando i prezzi di gas ed elettricità non saranno scesi, così da ...

