La manina di Palazzo Chigi scatena il caos sul tetto agli stipendi: senza vergogna (Di mercoledì 14 settembre 2022) I rincari dell'energia colpiscono tutti, tranne l'alta burocrazia statale, che si vede aumentare lo stipendio. Mentre l'Europa discute sul tetto al prezzo del gas, in Italia, infatti, cade il tetto alle retribuzioni dei vertici delle forze armate e dei capi della burocrazia del governo. Il Senato, infatti, approva un emendamento al dl Aiuti bis che consente la deroga al tetto agli stipendi dei superburocrati e per i vertici delle forze armate: via libera a «un trattamento economico accessorio», in deroga al limite di legge per il personale della Pa dei 240mila euro annui, per capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, comandante generale della Guardia di finanza e capo del Dipartimento dell'amministrazione ...

