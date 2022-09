La lettera segreta della regina Elisabetta custodita in un caveau di Sidney: “Vietato aprirla fino al 2085” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un mistero. La lettera scritta dalla regina Elisabetta agli australiani nel 1986 si potrà aprire solo fra 63 anni. E solo alcuni privilegiati potranno conoscerne il contenuto. Considerando l’età media della vita, i ventenni di oggi. Tutti gli altri, a meno che la scienza faccia progressi tali da renderci immortali, non riusciranno a soddisfare mai la curiosità di sapere cosa c’è scritto. La lettera segreta è indirizzata al primo cittadino della popolosa Sidney, è chiusa nel caveau di un edificio storico, il Queen Victoria Building. Ma la condizione imposta da Elisabetta II è ferrea. Potrà essere aperta solo nel 2085. Istruzioni chiare, sintetiche e precise, indirizzate al futuro sindaco e firmate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un mistero. Lascritta dallaagli australiani nel 1986 si potrà aprire solo fra 63 anni. E solo alcuni privilegiati potranno conoscerne il contenuto. Considerando l’età mediavita, i ventenni di oggi. Tutti gli altri, a meno che la scienza faccia progressi tali da renderci immortali, non riusciranno a soddisfare mai la curiosità di sapere cosa c’è scritto. Laè indirizzata al primo cittadinopopolosa, è chiusa neldi un edificio storico, il Queen Victoria Building. Ma la condizione imposta daII è ferrea. Potrà essere aperta solo nel. Istruzioni chiare, sintetiche e precise, indirizzate al futuro sindaco e firmate ...

