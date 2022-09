La lavatrice con ingombri mini e risparmi maxi secondo Samsung (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'abbiamo vista in anteprima all'IFA di Berlino 2022, e l'abbiamo rivista proprio in questi giorni a Milano nell'ambito dell'evento urban Plug-Mi, reinterpretata, o meglio, wrappata dal graffiti-writer Fabio Wei. Fatto sta che dopo il tour di presentazioni globali, Samsung si prepara a lanciare ufficialmente sul mercato italiano la sua nuova Bespoke AI 11 kg, lavatrice con asciugatrice a seguito che promette innanzitutto risparmio energetico e ottimizzazione degli spazi domestici. E che va ad ampliare l'ormai sempre più vasta gamma premium di Samsung per la casa. Obiettivo numero 1: risparmiare La lavatrice Bespoke AI 11 kg, in Classe A, punta a risparmiare energia, acqua e detersivo grazie all’uso mirato dell'Intelligenza Artificiale. In particolare la tecnologia ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'abbiamo vista in anteprima all'IFA di Berlino 2022, e l'abbiamo rivista proprio in questi giorni a Milano nell'ambito dell'evento urban Plug-Mi, reinterpretata, o meglio, wrappata dal graffiti-writer Fabio Wei. Fatto sta che dopo il tour di presentazioni globali,si prepara a lanciare ufficialmente sul mercato italiano la sua nuova Bespoke AI 11 kg,con asciugatrice a seguito che promette innanzituttoo energetico e ottimizzazione degli spazi domestici. E che va ad ampliare l'ormai sempre più vasta gamma premium diper la casa. Obiettivo numero 1:are LaBespoke AI 11 kg, in Classe A, punta aare energia, acqua e detersivo grazie all’uso mirato dell'Intelligenza Artificiale. In particolare la tecnologia ...

