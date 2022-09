La follia dei clandestini: c’è chi vende un rene pur di arrivare in Italia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – clandestini che vendono un rene pur di venire in Italia. La follia, riportata da Tgcom24, si estende in realtà a un vero e proprio traffico d’organi. clandestini che vendono un rene per arrivare da noi La storia del traffico d’organi abbinato alla clandestinità è recente e l’abbiamo già trattata. Gli aggiornamenti, però, fanno ancora più rabbrividire. Ci giungono ancora una volta grazie all’inchiesta promossa dalla trasmissione Fuori dal Coro, la quale già aveva mostrato alcuni esempi della tratta che coinvolge l’Italia. Nella puntata di ieri sera sono state riportare ulteriori conferme e testimonianze. Un uomo racconta: “Ho sentito di persone che hanno deciso di donare un rene per pagare il viaggio in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set –che vendono unpur di venire in. La, riportata da Tgcom24, si estende in realtà a un vero e proprio traffico d’organi.che vendono unperda noi La storia del traffico d’organi abbinato allatà è recente e l’abbiamo già trattata. Gli aggiornamenti, però, fanno ancora più rabbrividire. Ci giungono ancora una volta grazie all’inchiesta promossa dalla trasmissione Fuori dal Coro, la quale già aveva mostrato alcuni esempi della tratta che coinvolge l’. Nella puntata di ieri sera sono state riportare ulteriori conferme e testimonianze. Un uomo racconta: “Ho sentito di persone che hanno deciso di donare unper pagare il viaggio in ...

