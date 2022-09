La Divina Commedia illustrata dai giovani talenti, mostra al Pio Monte della Misericordia (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La Divina Commedia, Raccolta delle Illustrazioni dei Canti” è il nuovo progetto editoriale della Casa editrice Douglas Edizioni che sarà presentato al Pio Monte della Misericordia. Tre giorni dedicati al capolavoro di Dante Alighieri e all’arte: da giovedì 15 a domenica 18 settembre si terrà, presso la Galleria “Fronte Strada” del Pio Monte della Misericordia, l’esposizione dei lavori degli artisti che partecipano ai primi tre volumi dell’opera; sabato 17 settembre alle ore 17.00 presso il cortile dell’Istituzione di via Tribunali, si terrà l’incontro di presentazione del progetto. Insieme agli autori, interverranno Marco Chiuchiarelli, editore Douglas Edizioni, Melania Panico, poetessa e saggista, Simone Prisco, art director, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La, Raccolta delle Illustrazioni dei Canti” è il nuovo progetto editorialeCasa editrice Douglas Edizioni che sarà presentato al Pio. Tre giorni dedicati al capolavoro di Dante Alighieri e all’arte: da giovedì 15 a domenica 18 settembre si terrà, presso la Galleria “Fronte Strada” del Pio, l’esposizione dei lavori degli artisti che partecipano ai primi tre volumi dell’opera; sabato 17 settembre alle ore 17.00 presso il cortile dell’Istituzione di via Tribunali, si terrà l’incontro di presentazione del progetto. Insieme agli autori, interverranno Marco Chiuchiarelli, editore Douglas Edizioni, Melania Panico, poetessa e saggista, Simone Prisco, art director, ...

