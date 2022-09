La coppia che aveva otto milioni di euro in contanti nascosti in giardino a Brescia (Di mercoledì 14 settembre 2022) otto milioni di euro in contanti. In tagli da 20, 50 e 100. nascosti in sacchi della spazzatura. Li ha trovati la Guardia di Finanza di Brescia nel giardino di Giuliano Rossini e sua moglie Silvia Fornari a Gussago, Franciacorta in provincia di Brescia. I due, in carcere, saranno interrogati dal giudice delle indagini preliminari. Sono indagati insieme a 75 altre persone, compreso il figlio 22enne e la zia. L’accusa è di essere il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nel commercio di materiali ferrosi. Si parla di 500 milioni di false fatture e di imposte evase per 93 milioni. Le fiamme gialle hanno recuperato il “tesoro” ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022)diin. In tagli da 20, 50 e 100.in sacchi della spazzatura. Li ha trovati la Guardia di Finanza dineldi Giuliano Rossini e sua moglie Silvia Fornari a Gussago, Franciacorta in provincia di. I due, in carcere, saranno interrogati dal giudice delle indagini preliminari. Sono indagati insieme a 75 altre persone, compreso il figlio 22enne e la zia. L’accusa è di essere il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nel commercio di materiali ferrosi. Si parla di 500di false fatture e di imposte evase per 93. Le fiamme gialle hanno recuperato il “tesoro” ...

