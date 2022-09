La Comunità politica europea ha bisogno di una forte componente democratica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla vigilia della risposta che il Consiglio europeo del 22-23 giugno era stato chiamato a dare alla pressante richiesta dell’Ucraina di ottenere lo status politico di «Paese candidato all’adesione», il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato l’idea di una Comunità politica europea” (Coe) allo scopo di associare ai Ventisette i Paesi vicini all’Unione europea sul continente europeo. Sul contenuto del progetto e sul metodo non sono stati compiuti passi in avanti né nel Consiglio europeo di giugno, che si è limitato a prendere atto dell’idea accettando contemporaneamente la richiesta dell’Ucraina (e della Moldova) del riconoscimento dello status di candidato che non è previsto dal Trattato di Lisbona (art. 49 TUE), mentre la presidenza ceca ha annunciato che avrebbe promosso un primo vertice della Cpe il 6 e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla vigilia della risposta che il Consiglio europeo del 22-23 giugno era stato chiamato a dare alla pressante richiesta dell’Ucraina di ottenere lo status politico di «Paese candidato all’adesione», il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato l’idea di una” (Coe) allo scopo di associare ai Ventisette i Paesi vicini all’Unionesul continente europeo. Sul contenuto del progetto e sul metodo non sono stati compiuti passi in avanti né nel Consiglio europeo di giugno, che si è limitato a prendere atto dell’idea accettando contemporaneamente la richiesta dell’Ucraina (e della Moldova) del riconoscimento dello status di candidato che non è previsto dal Trattato di Lisbona (art. 49 TUE), mentre la presidenza ceca ha annunciato che avrebbe promosso un primo vertice della Cpe il 6 e ...

