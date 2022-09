(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel mercoledì del turno infrasettimanale di Serie C, in campo ilB nel tardo pomeriggio e ilC in serata, in attesa dei due posticipi del giovedì Giugliano - Picerno e Foggia - ...

GIRONE B In testa, dopo tre giornate, una sola squadra. È la Carrarese, che viaggia a punteggio pieno dopo il successo in rimonta (2-1) sul campo della matricola San Donato Tavarnelle. La Carrarese rimane da sola in testa nel girone B. Crolla l'Entella, Siena travolgente. La squadra di Dal Canto passa 2-1 in rimonta sul campo del San Donato Tavarnelle. I liguri battuti 2-0 in casa dal Rimini.