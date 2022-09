Kyle Busch | ufficiale il clamoroso passaggio ad RCR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo mille speculazioni,ha annunciato ufficialmente il suo futuro: un futuro targato RCR. In una conferenza stampa, organizzata nella sede della Hall of Fame della NASCAR, il due volte campione della Cup Series ha comunicato la sua scelta di approdare nel team di Richard Childress la prossima stagione. L’accordo è pluriennale, e prevede che “Rowdy” guiderà la Chevrolet numero 8, attualmente nelle mani di Tyler Reddick. A fine stagionedarà l’addio al Joe Gibbs Racing, ed alla Toyota.: come mai ilin RCR? Con il 2022 termina un sodalizio che durava da 15 anni, e che ha portato in cascina due campionati. Il 15esimo anno, questo, si è rivelato più difficile del previsto. L’addio dello sponsor M&M’S non è stato un fulmine a ciel sereno, ma né ...