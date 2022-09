Kiev avanza e punta a Kherson, che Mosca non può perdere (Di mercoledì 14 settembre 2022) La riconquista ucraina di Izyum, che ha consegnato nelle mani di Kiev il distretto amministrativo di Kharkiv, ha posto fine, almeno sino al prossimo anno, alla prospettiva che la Russia possa conseguire l’obiettivo di completare la conquista del Donbass e, ancora meno, a perseguire ambizioni velleitarie nel settore meridionale oltre Kherson minacciando Odessa. Quali sono i motivi di questa ulteriore débâcle dell’esercito della Federazione russa e quali sono le conseguenze sull’andamento generale del conflitto? Le ragioni vanno ricercate nel confronto dei disegni operativi dei due contendenti. La priorità strategica di Kiev è di impedire ai russi di impiegare forze tratte dai settori settentrionale e meridionale per concludere la partita del Donbass conquistando il settore amministrativo di Donetsk. Con il contrattacco sferrato a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) La riconquista ucraina di Izyum, che ha consegnato nelle mani diil distretto amministrativo di Kharkiv, ha posto fine, almeno sino al prossimo anno, alla prospettiva che la Russia possa conseguire l’obiettivo di completare la conquista del Donbass e, ancora meno, a perseguire ambizioni velleitarie nel settore meridionale oltreminacciando Odessa. Quali sono i motivi di questa ulteriore débâcle dell’esercito della Federazione russa e quali sono le conseguenze sull’andamento generale del conflitto? Le ragioni vanno ricercate nel confronto dei disegni operativi dei due contendenti. La priorità strategica diè di impedire ai russi di impiegare forze tratte dai settori settentrionale e meridionale per concludere la partita del Donbass conquistando il settore amministrativo di Donetsk. Con il contrattacco sferrato a ...

