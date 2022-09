Katy Perry ha annunciato un nuovo album | “Poi andrò in tour in tutto il mondo”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ad ottobre avremo finalmente undi Taylor Swift e qualche mese dopo ne arriverà uno anche di. Durante una puntata speciale del Drew Barrymore Show, la cantante di Teenage Dream ha rivelato che presto rilascerà un disco e che poi partirà per unmondiale. “Risparmio tutte le energie per poter essere sul palco e trasmetterla. Adoro davvero questo show che ho realizzato. Penso sia il mio spettacolo migliore, è il mio preferito. Presto pubblicherà une poi dopoininiled è fantastico. – ha continuato la cantante americana – Fuori dal palco sono più, tipo, donna d’affari. Non parlo molto dietro le quinte, sono un’osservatrice. Risparmio davvero ...

Katy Perry annuncia un imminente ritorno con un nuovo album dalla sua residency di Las Vegas. Nuovo album per il 2022.