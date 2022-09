Juventus-Salernitana, Bergonzi: “Mercenaro è stato bravo, ne è uscito con grande carattere” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Con il fuorigioco semiautomatico la posizione di Candreva sarebbe stata vista”. Anche l’ex arbitro di Serie A, Mauro Bergonzi, ha commentato l’episodio in Juventus-Salernitana. “Il nuovo sistema garantirebbe il controllo sulla totalità del campo – ha spiegato a La Gazzetta dello Sport -, ma il fattore umano resta l’atto finale di tutto ciò che succede e quindi la persona può sbagliare”. “Mi sono immedesimato in Mercenaro, un ragazzo di talento vero che deve prendere decisioni con 40 persone dietro che si azzuffano: è stato bravo, davvero, e ne è uscito con grande carattere” ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Con il fuorigioco semiautomatico la posizione di Candreva sarebbe stata vista”. Anche l’ex arbitro di Serie A, Mauro, ha commentato l’episodio in. “Il nuovo sistema garantirebbe il controllo sulla totalità del campo – ha spiegato a La Gazzetta dello Sport -, ma il fattore umano resta l’atto finale di tutto ciò che succede e quindi la persona può sbagliare”. “Mi sono immedesimato in, un ragazzo di talento vero che deve prendere decisioni con 40 persone dietro che si azzuffano: è, davvero, e ne ècon” ha aggiunto. SportFace.

