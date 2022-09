Juventus, infortunio Szczesny: Allegri lo recupera, ecco quando torna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il recupero dall’infortunio di Szczesny è ormai cosa fatta. Allegri può sorridere e programma il rientro in campo del portiere Come riportato dal Corriere dello Sport, non manca ormai molto al rientro in campo di Szczesny dopo l’infortunio. Il polacco è ormai vicino al pieno recupero, anche se non ci sarà questa sera in Champions League contro il Benfica. La Juventus, però, conta di riaverlo a disposizione già domenica contro il Monza, nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il recupero dall’diè ormai cosa fatta.può sorridere e programma il rientro in campo del portiere Come riportato dal Corriere dello Sport, non manca ormai molto al rientro in campo didopo l’. Il polacco è ormai vicino al pieno recupero, anche se non ci sarà questa sera in Champions League contro il Benfica. La, però, conta di riaverlo a disposizione già domenica contro il Monza, nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - JuventusUn : Le probabili formazioni di #JuventusBenfica: #Allegri perde un altro giocatore per infortunio?? - marioalbanese1 : @Up_78erailmio Ma il problema fisico inteso come infortuni e condizione atletica alla Juventus non esiste. Viene sc… - junews24com : Juventus Next Gen, Brambilla può sorridere: un rientro dopo l'infortunio - - Luxgraph : Psg, Kimpembe out per infortunio: a rischio la sfida con la Juve -