Juventus, il tifoso urla 'Allegri Out' e Arrivabene risponde: "Lo paghi tu il sostituto?" (VIDEO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Botta e risposta curioso tra un tifoso della Juventus e l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene. Il dirigente bianconero, in centro a Torino, dopo un pranzo Uefa, è stato intercettato da un tifoso che lo ha incalzato gridando 'Allegri Out', lo slogan dei critici del tecnico toscano. Spiazzante la risposta di Arrivabene: "Poi lo paghi tu quello che viene dopo?". Tante risate sul posto, qualche polemica sui social. Arrivabene risponde ad un "AllegriOut" con " lo paghi tu quell'altro che viene..? "pic.twitter.com/0VOw6xydA7 — Juanito (@juanito92x) September 14, 2022 SportFace.

