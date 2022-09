Juventus, Gazzetta: “Champions d’esperienza per i bianconeri” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Juventus ha davvero tutto in regola per poter dare la scossa alla Champions. “100 di Angel Di Maria nell’Europa che conta arriverà, forse, contro la squadra con cui ha debuttato. Il Fideo ieri si è allenato col resto del gruppo e Massimiliano Allegri ha confermato che sarà convocato per la partita contro il Benfica, secondo test di Champions e già quasi da dentro o fuori. «Devo decidere se farlo giocare dall’inizio o no», ha bluffato l’allenatore bianconero, anche se in realtà l’argentino, appena recuperato dopo un problema all’adduttore, difficilmente partirà titolare, perché nelle gambe ha un minutaggio limitato e non vuole correre il rischio di fermarsi ancora, dopo ciò che è accaduto a Firenze (quando ha sentito di nuovo ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)- Come riporta lala squadraha davvero tutto in regola per poter dare la scossa alla. “100 di Angel Di Maria nell’Europa che conta arriverà, forse, contro la squadra con cui ha debuttato. Il Fideo ieri si è allenato col resto del gruppo e Massimiliano Allegri ha confermato che sarà convocato per la partita contro il Benfica, secondo test die già quasi da dentro o fuori. «Devo decidere se farlo giocare dall’inizio o no», ha bluffato l’allenatore bianconero, anche se in realtà l’argentino, appena recuperato dopo un problema all’adduttore, difficilmente partirà titolare, perché nelle gambe ha un minutaggio limitato e non vuole correre il rischio di fermarsi ancora, dopo ciò che è accaduto a Firenze (quando ha sentito di nuovo ...

