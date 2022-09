Juventus, dimenticare la Salernitana: il Benfica è insidioso, ma Allegri ha l’obbligo di vincere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus, contro il Benfica è la serata degli obblighi. Il primo, dimenticare a tutti i costi quanto successo contro la Salernitana in campionato, dove la squadra bianconera ha subito il più grave torto arbitrale in epoca Var, perdendo due punti che possono pesare in chiave corsa scudetto. Il secondo, vincere allo Stadium con i lusitani dopo tre partite a secco di successi per la Vecchia Signora, perché il “bel ko” in casa del Psg costringe Allegri a trovare i tre punti in quello che sarà lo scontro diretto, presumibilmente, per il secondo posto nel girone. Impossibile immaginare di avere il destino nelle proprie mani se non si vince contro i portoghesi, che però non vanno assolutamente sottovalutati. E’ per questo che Di Maria va schierato dal 1? nonostante i vari acciacchi, perché ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022), contro ilè la serata degli obblighi. Il primo,a tutti i costi quanto successo contro lain campionato, dove la squadra bianconera ha subito il più grave torto arbitrale in epoca Var, perdendo due punti che possono pesare in chiave corsa scudetto. Il secondo,allo Stadium con i lusitani dopo tre partite a secco di successi per la Vecchia Signora, perché il “bel ko” in casa del Psg costringea trovare i tre punti in quello che sarà lo scontro diretto, presumibilmente, per il secondo posto nel girone. Impossibile immaginare di avere il destino nelle proprie mani se non si vince contro i portoghesi, che però non vanno assolutamente sottovalutati. E’ per questo che Di Maria va schierato dal 1? nonostante i vari acciacchi, perché ...

